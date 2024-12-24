ترامب ينتقد قرار بايدن تخفيف حكم الإعدام بحق 37 محكوماً

انتقد دونالد ترامب، الثلاثاء، قرار جو بايدن تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من القضاء الأميركي الفدرالي بحق 37 سجيناً، قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الديموقراطي إلى خليفته الجمهوري المؤيد لعقوبة الإعدام.

وكتب الملياردير الجمهوري على منصته "تروث سوشال": "خفف جو بايدن للتو أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أسوأ القتلة في بلادنا.. عندما تدركون الأفعال التي ارتكبها كل واحد منهم لن تصدقوا أنه أقدم على ذلك".

وأضاف: "لا معنى لهذه الخطوة.. أقارب وأصدقاء (الضحايا) أصيبوا بصدمة أكبر.. لا يصدقون ما يحدث!".

جاءت تصريحات دونالد ترامب بعد إعلان الرئيس المنتهية ولايته أمس، تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة عن القضاء الفدرالي بحق 37 من 40 محكوماً.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان التي تحركت قبل أسابيع لإقناع بايدن "أنه أكبر عدد من أحكام الإعدام التي يقرر رئيس أميركي تخفيفها في العصر الحديث".

وكانت تخشى تنفيذ عمليات الإعدام مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، والذي يعتبر من أشد المؤيدين لهذه العقوبة.

وخلال حملته الانتخابية، دعا ترامب إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل المهاجرين المدانين بقتل مواطنين أميركيين أو أشخاص ينشطون في الاتجار بالمخدرات والبشر.

