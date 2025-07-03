ترامب يوقّع قانون الموازنة "الجمعة" بالتزامن مع اليوم الوطني

سيصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الموازنة "الكبير والجميل" في مراسم تقام "الجمعة" في اليوم الوطني بعد أن صادق الكونغرس بمجلسيه على التشريع، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين الخميس إن النص "سيكون على مكتب الرئيس لتوقيعه في مراسم كبيرة وجميلة ستقام غداً عند الخامسة مساء في الرابع من يوليو، تماما كما قال الرئيس وأمل دائما".

وأقر الكونغرس الأمريكي نهائيا "الخميس" مشروع القانون المقدم من إدارة الرئيس دونالد ترامب للموازنة بعد تصويت في مجلس النواب، الأمر الذي يشكل أول انتصار تشريعي كبير للرئيس الجمهوري في ولايته الثانية.