ترامب يعلن أنه سيجري مكالمة هاتفية مع بوتين اليوم الخميس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اليوم الخميس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق الخميس.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله: "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".

وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي قررت فيه إدارة الرئيس الأمريكي وقف بعض شحنات الأسلحة المقررة لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.

وتحرز روسيا تقدما على خط المواجهة منذ أكثر من عام معززة تفوقها أمام القوات الأوكرانية المُرهَقة والأقل عدداً.

وستكون هذه سادس محادثة علنية بين الزعيمين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، وتأتي في ظل جهود وساطة أمريكية لم تكلل بالنجاح في وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وكان آخر اتصال هاتفي بين الزعيمين في 14 يونيو، والذي ركز على إيران.