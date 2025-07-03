مقتل 4 وإصابة 14 في إطلاق نار بشيكاغو

لقي أربعة أشخاص حتفهم متأثرين بإصاباتهم بأعيرة نارية، كما نُقل 14 آخرون إلى المستشفى، إثر إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم الخميس.

ووصفت حالة ثلاثة على الأقل من المصابين بالحرجة.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام بأن الحادث وقع خارج مطعم وصالة، حيث كان يقام حفل إطلاق ألبوم غنائي جديد لمغني راب.

وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد من الأشخاص كانوا يقفون في الخارج، وابتعدت السيارة على الفور.

وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص.

وقال كريس كينج، الناطق باسم جهاز الرعاية الصحية نورث ويسترن ميديسن، إن قسم الطوارئ يقوم بتقييم حالات من أصيبوا في إطلاق النار.