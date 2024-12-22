ترامب يختار مارك بورنيت مبعوثاً خاصاً لبريطانيا

اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب مارك بورنيت، منتج برنامجه التلفزيوني الواقعي "ذا أبرنتيس" "المتدرب" ليكون مبعوثاً خاصاً لإدارته إلى بريطانيا.

وبورنيت (64 عاما) هو من ابتكر البرنامج الذي منح ترامب شهرة على مستوى العالم بسبب طرده لعدد من المتسابقين الذين كانوا يتنافسون على مناصب في شركاته، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

كما ابتكر بورنيت، وهو بريطاني، وأنتج برنامجي "سيرفايفر" و"شارك تانك" وبرامج أخرى وكان رئيسا لمجموعة إم جي إم التلفزيونية العالمية.

وسبق أن اختار ترامب رجل الأعمال وارن ستيفنز ليكون سفيره لدى بريطانيا، وعينت الحكومة البريطانية الجمعة بيتر ماندلسون سفيرا جديدا لها لدى الولايات المتحدة بهدف التقرب لترامب وتجنب حرب تجارية والحفاظ على تحالف البلدين بشأن أوكرانيا.