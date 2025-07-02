ترامب يفوز بـ16 مليون دولار في معركته ضد شبكة "سي بي إس نيوز"

ستدفع براماونت، الشركة الأم لشبكة "سي بي إس نيوز" 16 مليون دولار لإنهاء الملاحقات القضائية التي أطلقها دونالد ترامب ضد القناة الإخبارية ويتهمها بالانحياز لكامالا هاريس في مقابلة.

ويعد هذا الاتفاق الودي الذي أوردته وسائل الإعلام الأميركية الثلاثاء، أحدث تنازل من إحدى وسائل الإعلام الكبرى في مواجهة هجمات الرئيس الجمهوري.

وستتجنب القناة محاكمة عقب الشكوى التي قدمها الملياردير في أكتوبر 2024، عندما كان مرشحا للبيت الأبيض. وطالب محامو دونالد ترامب بمبلغ 20 مليار دولار.

وقالت شركة براماونت في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية إن مبلغ 16 مليون دولار سيدفع لمكتبة دونالد ترامب الرئاسية المستقبلية وليس مباشرة للرئيس.

كما أشارت مجموعة المحتوى الإعلامي والترفيهي إلى أن الاتفاقية لم تتضمن أي اعتذار علني من جانبها.

خلال حملته الانتخابية الرئاسية رفع ترامب دعوى على برنامج "60 دقيقة" الشهير على شبكة سي بي إس بتهمة تعديل مقابلة مضللة مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.

وتحديدا اتهم شبكة سي بي إس نيوز بتحرير فقرة من المقابلة أجابت فيها المرشحة بشكل مربك على سؤال حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

ورفضت الشبكة هذه الاتهامات موضحة أنه من الشائع في مهنة الصحافة اختيار المقاطع التي سيتم بثها من مقابلة.

ويأتي الاتفاق الودي بينما يرى بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في براماونت أن الخلاف مع ترامب يعوق دمج المجموعة المقرر مع شركة الإنتاج Skydance، للتنافس مع عمالقة البث المباشر.

في مايو دعا سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الديموقراطيين والمستقلين رئيسة شركة براماونت غلوبال شاري ريدستون الى عدم "الاستسلام" للملاحقات القضائية التي أطلقها ترامب.

وأحدث اختبار القوة القانوني بين ترامب وشبكة سي بي إس نيوز ضجة، مع استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" بيل أوينز في أبريل الذي أسف للمساس باستقلاليته المهنية.

وبعد شهر، استقالت رئيسة شبكة سي بي إس نيوز، ويندي مكماهون.

وكان ترامب الذي ينتقد بشدة وسائل الإعلام التقليدية، شن ملاحقات قضائية على مؤسسات صحافية أخرى أبرزها صحيفة "دي موين ريجستر" المحلية وأرغم ايه بي سي (مجموعة ديزني) على دفع 15 مليون دولار تحت طائلة رفع دعوى تشهير.