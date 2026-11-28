ضرب زلزال بلغت قوته حسب التقديرات الأولية 5 درجات على مقياس ريختر منطقة مانهاتن بيتش بولاية كاليفورنيا، صباح السبت، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس تفعيل إجراءات الطوارئ الخاصة بالزلازل، حيث دفعت بفرق من 106 محطات إطفاء في الأحياء المختلفة لفحص البنية التحتية والتأكد من عدم تعرضها لأضرار.

وقالت الإدارة في تنبيه لها إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في المباني والمنشآت.

وحثت مدينة مانهاتن بيتش السكان على الاستعداد لاحتمال وقوع هزات ارتدادية، قد تحدث بعد دقائق أو ساعات، وأحيانا بعد أيام من الزلزال.

وأكدت المدينة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في الوقت الحالي.