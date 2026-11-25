أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التراجع الحاد الذي تشهده أسواق الأسهم الأمريكية يعود إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري. ورأى أن النتائج كانت ستختلف كثيراً لو كان اسمه على ورقة الاقتراع، ولكانت سوق الأسهم وحسابات التقاعد الأمريكية تشهد ازدهاراً كبيراً.

وقال ترامب في تدوينة على منصة «تروث سوشيال»: «تتراجع الأسهم بشدة بسبب نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر. لم أكن على ورقة الاقتراع، لكن لو كنت عليها، لكانت النتائج، تماماً كما في المرات الثلاث السابقة، مختلفة كثيراً، ولكانت سوق الأسهم وحساباتكم التقاعدية (401-k) في ازدهار كبير. لقد قلت لكم ذلك».

وتأتي تدوينة ترامب بعد أسابيع من انتخابات حقق فيها الحزب الديمقراطي مكاسب كبيرة، وفي يوم شهدت فيه «وول ستريت» تراجعاً حاداً. فقد هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 849 نقطة، أو 1.7%، حتى الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما هوى مؤشر «ناسداك» المركب 4.1%، قبل أن تقلص المؤشرات بعض خسائرها مع دخول المشترين.

وتعددت الأسباب التي ساقتها التقارير المالية لهذا التراجع. فقد انخفضت الأسهم الأمريكية الأربعاء مع امتداد موجة بيع أسهم الرقائق، وإعلان إدارة ترامب رسوماً جمركية جديدة بنسبة 20%، وصدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي أظهر تسارع ارتفاع الأسعار في أكتوبر. وأشارت تقارير أخرى إلى أن المخاوف من تشديد الرقابة التنظيمية على قطاع الذكاء الاصطناعي بعد اكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي زادت الضغوط على السوق هذا الشهر. وبهذا يبقى المؤشران «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» في طريقهما إلى تسجيل أسوأ أداء لهما في شهر نوفمبر منذ عام 2008.

ويرمي ترامب بقوله «المرات الثلاث السابقة» إلى ترشحه للرئاسة في أعوام 2016 و2020 و2024. وقد فاز في انتخابات 2016 و2024، وخسر انتخابات 2020.