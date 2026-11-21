يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحقيقاً بشأن اختراق إلكتروني يُشتبه في استهدافه قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجريمة (NCIC)، أحد أبرز أنظمة تبادل المعلومات الأمنية بين أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية في الولايات المتحدة، وفقاً لشبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين على التحقيق.

ويمثل الاختراق، الذي اكتُشف خلال الأيام الماضية، الحادث الثاني من نوعه الذي يستهدف أنظمة المكتب خلال الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف من تداعيات محتملة على سرية المعلومات الأمنية ودقتها.

وتكتسب الحادثة خطورتها من الدور الحيوي الذي تؤديه قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجريمة، إذ تعتمد عليها أجهزة الشرطة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للحصول على معلومات بشأن المطلوبين ومذكرات القبض وإجراء عمليات التحقق من الخلفيات الأمنية.

ونقل تقرير لشبكة «سي إن إن» عن مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قاد تحقيقات بشأن جماعات الجريمة الإلكترونية، تحذيره من أن الخطر لا يقتصر على احتمال تسريب المعلومات الحساسة، بل يشمل أيضاً إمكانية التلاعب بدقة البيانات التي يعتمد عليها ضباط الشرطة في أداء مهامهم، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على سلامة الضباط والجمهور.

ويأتي الكشف عن الاختراق في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى طمأنة الرأي العام بشأن مستوى الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من الأعطال البارزة التي أثرت على البنوك ووكالة الأمن القومي ونظام مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.

وفي سياق متصل، ظهر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، الخميس، على شبكة «فوكس نيوز»، متحدثاً عن جهود المكتب في مجال الأمن السيبراني، وذلك بعد علم المسؤولين بالحادث الأخير.

وتناول باتيل عملية «وينتر شيلد» (Operation Winter Shield)، التي نُفذت قبل أشهر بهدف تشجيع الشركات على تحديث أنظمتها وحماية بياناتها الحساسة من الاختراق، مقدماً العملية كما لو أنها لا تزال مستمرة، ومشيداً بإجراءات الإدارة الحالية لتحديث الأنظمة الحيوية وحماية البنية التحتية الأمريكية.

وقال باتيل إن الإدارات السابقة كان بإمكانها تنفيذ هذه التحديثات لكنها لم تفعل، مضيفاً أن الإدارة الحالية تعمل على استباق التهديدات وتعويض الوقت الذي فُقد.

سلسلة اختراقات تطال أنظمة المكتب

ويأتي الاختراق الجديد بعد حادثة وقعت في سبتمبر الماضي، استهدفت خلالها مجموعة القرصنة الإلكترونية «شيني هانترز» (ShinyHunters) بيانات شخصية حساسة لموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، عبر موقع إلكتروني مخصص للتوظيف تابع للمكتب.

وعلى خلفية تلك الحادثة، أُلقي القبض على باحث كندي في الأمن السيبراني ومؤلف، ويواجه اتهامات مرتبطة بعملية الاختراق.

وكانت «سي إن إن» قد أفادت في تقرير سابق بأن عدداً من موظفي المكتب شعروا بعدم حصولهم على توضيحات كافية بشأن احتمال تأثر بياناتهم بالاختراق، كما أبدوا استياءهم من محدودية الموارد الأمنية المقدمة للمتضررين.

وتعود إحدى الحوادث السابقة إلى عام 2023، عندما تمكن قراصنة من اختراق نظام حاسوبي تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، كان يُستخدم في التحقيقات المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك نظام لتخزين صور مرتبطة بالتحقيق في قضية جيفري إبستين.

وتسلط هذه الحوادث المتتالية الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الأنظمة الرقمية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لا سيما تلك التي تتعامل مع معلومات جنائية وأمنية حساسة تعتمد عليها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء البلاد.