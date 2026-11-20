هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بفرض «ضريبة باهظة» على شركات التكنولوجيا الأمريكية إذا أنشأت مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في دول أخرى، فيما أعلن إجراء محادثات «مثمرة للغاية» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، خلال اجتماعهما في الصين هذا الأسبوع.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب عودته من آسيا، لم يقدم ترامب تفاصيل بشأن الضريبة المقترحة، وقال إنه لم يُطلع مسؤوليه بعد على خطته.

وحثّ الأمريكيين على الترحيب بإقامة مراكز البيانات في مجتمعاتهم المحلية، والحصول على تنازلات من الشركات المطوّرة لها، مكرراً موقفاً سبق أن طرحه قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقال: «ينبغي أن تستفيدوا من مراكز البيانات. اجعلوها تدفع لكم، وتدفع لمجتمعاتكم المحلية، لكن لا تمنعوها من العمل».

وتأتي تصريحاته بعدما أصدرت إدارته، الاثنين الماضي، قواعد جديدة لتقييد الوصول عن بُعد إلى رقائق الحوسبة والخوادم الأمريكية المتقدمة، في أحدث خطوة للحد من قدرة الصين على استخدام الرقائق الأمريكية لتدريب نماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

ومع تصاعد المعارضة المحلية لمراكز البيانات العملاقة في أنحاء الولايات المتحدة، تتعهد شركات التكنولوجيا الكبرى بتقليل اعتمادها على الإعانات الحكومية، وزيادة الشفافية، وضخ مزيد من الأموال في المجتمعات التي توافق على استضافة منشآتها. وقد برزت معارضة هذه المراكز قضية مؤثرة في انتخابات التجديد النصفي، التي فاز فيها الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس.

وفي الملف الأوكراني، أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى تسوية، لكنه أكد أنه لا يرغب في مناقشة ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق.

وقال: «نجري محادثات جيدة جداً. أعتقد أن هناك فرصة جيدة حقاً لأن نتمكن من تحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن بوتين عبّر بوضوح عن رغبته في إنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية.

وكان ترامب قد تحدث بصورة منفصلة إلى بوتين، الذي وصفه بالصديق، خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن، حيث التقى أيضاً الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين يبذلون جهوداً كبيرة، لكنه وصف المهمة بالشاقة، معتبراً أن «الكراهية الشديدة» بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين تمثل عقبة أمام التسوية.

وبعد ساعات من إصدار القادة الثلاثة إعلاناً للسلام عقب اجتماعهم في الصين، شنّت روسيا، الجمعة، أحد أكبر هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الحرب على أوكرانيا، ما أدى إلى تدمير منشآت كهرباء ومقتل ثمانية أشخاص.