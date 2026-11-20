قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ ‌اتفقا على ​ضرورة أن يظل البشر مشاركين دائما في القرارات العسكرية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم التنافس المتصاعد بين البلدين على ريادة هذا المجال.وأضاف بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد عودته من لقاء ترامب مع شي في شنتشن بالصين، إن هذا الاتفاق كان من بين الإنجازات الرئيسية لرحلة ترامب إلى آسيا.وذكر بيسنت "أعتقد أنه ⁠كان من المهم جدا أن يتفق الرئيس ترامب والرئيس شي على ضرورة مشاركة البشر دائما في أي قرارات عسكرية يتخذها الذكاء الفائق، وألا يسمح للذكاء الفائق بأن يكون مستقلا في اتخاذ الإجراءات العسكرية الكبرى"، في إشارة إلى ‌المصطلح المفضل لدى إدارة ترامب لهذه التكنولوجيا، وهو "الذكاء الفائق".

وأشار بيسنت إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن الاستخدام العسكري لهذه التكنولوجيا، الذي يشترط مشاركة البشر ووجود ‌ضمانات أخرى، لن يتأثر بالمنافسة بين البلدين على الهيمنة في مجال ‌الذكاء الاصطناعي .

وأضاف أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بحاجة إلى الحفاظ على ريادتها ‌التكنولوجية باعتبارها أفضل دفاع ضد ‌نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية "الخطيرة" التي تستخدم في الهجمات السيبرانية.وقال بيسنت "لكن لا علاقة للأمر بالمنافسة عندما ينص الاتفاق على ​أن الجانبين يتفقان ‌على أنه لا ينبغي ​شن أي عملية عسكرية كبرى دون تدخل ⁠بشري" .