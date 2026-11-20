أطاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدير الأمن السيبراني الوطني في البيت الأبيض، شون كيرنكروس، بعد سلسلة من الأعطال التقنية الواسعة التي ضربت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، وتسببت في اضطرابات شملت حركة الطيران والبنوك وخدمات مايكروسوفت، ووصلت إلى الشبكات الداخلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

ونقلت وكالة «رويترز»، الخميس 19 نوفمبر 2026، عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن كيرنكروس أقيل من منصبه بدعم كامل من ترامب، فيما تقرر تكليف كيرستن ديفيز، المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات في وزارة الدفاع الأمريكية، بتولي مهامه بصورة مؤقتة.

وجاء القرار وسط انتقادات متزايدة لطريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع موجة الأعطال التي أصابت أنظمة حيوية خلال أسبوع واحد، وأثارت تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الفيدرالية على مواجهة الاضطرابات التقنية وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وتولى كيرنكروس مسؤولية تنسيق سياسات الأمن السيبراني واستراتيجياته على مستوى الحكومة الفيدرالية، وهو منصب يتبع البيت الأبيض مباشرة، ويضطلع بدور رئيسي في تنسيق جهود حماية البنية التحتية الرقمية والتعامل مع التهديدات الإلكترونية.

وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز»، فإن ستيفن ميلر، كبير موظفي البيت الأبيض، كان يدفع باتجاه استبعاد كيرنكروس، بسبب اعتقاده أنه لا يمتلك الخبرة الفنية الكافية لإدارة ملف الأمن السيبراني الوطني.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن ميلر بدأ بالفعل إجراءات البحث عن بديل، فيما أفادت تقارير صحفية بأن كيرنكروس كان من المسؤولين المرتبطين بفريق سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض السابقة التي غادرت منصبها مطلع نوفمبر الجاري.

وكان مجلس الشيوخ قد صدّق على تعيين كيرنكروس في أغسطس 2025، بعد مسيرة مهنية شملت مناصب سياسية وإدارية، بينها العمل في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وتولي مسؤوليات داخل البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب.

ورغم افتقاره إلى خبرة مهنية سابقة مباشرة في الأمن السيبراني، شارك كيرنكروس في تطوير استراتيجية الإدارة الأمريكية للأمن الإلكتروني، التي صدرت في مارس الماضي، وركزت على مواجهة الخصوم الإلكترونيين، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتحديث الأنظمة الحكومية، وتعزيز التفوق الأمريكي في الذكاء الاصطناعي.

أسبوع من الأعطال التقنية

وتزامنت الإقالة مع سلسلة من الاضطرابات التي أصابت قطاعات أمريكية مختلفة، كان أبرزها توقف حركة الطيران على مستوى البلاد لساعات، إثر خلل في أنظمة إدارة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.

وأدى العطل، الذي وقع في 13 نوفمبر، إلى وقف الرحلات الجوية لنحو خمس ساعات، وإلغاء وتأخير آلاف الرحلات، بعدما تسببت أعمال نفذها متعاقد على تمديدات الاتصالات في تحميل الأنظمة فوق طاقتها.

كما شهدت خدمات مايكروسوفت اضطرابات أثرت في البريد الإلكتروني وأنظمة العمل، بالتزامن مع أعطال طالت مؤسسات مصرفية وشركات تقنية، فضلاً عن انقطاع مؤقت في الشبكة الداخلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

وأثارت كثافة هذه الحوادث خلال فترة قصيرة تكهنات بشأن احتمال تعرض البنية التحتية الأمريكية لهجوم إلكتروني منسق، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا عدم العثور على أدلة تربط الأعطال بعضها ببعض أو تشير إلى تورط جهات أجنبية.

وأوضح مسؤولون في الإدارة الأمريكية أمام الكونغرس أن التحقيقات الأولية ربطت الاضطرابات بأعمال الصيانة والتحديثات البرمجية والتغييرات التقنية، وليس بهجمات إلكترونية منظمة.

وبذلك، فإن وقوع الإقالة عقب موجة الأعطال لا يعني ثبوت مسؤولية كيرنكروس المباشرة عنها، كما لم تعلن السلطات الأمريكية أن تلك الحوادث كانت نتيجة اختراق سيبراني شامل.

تغيير القيادة وسط تحديات أمنية

وتتولى كيرستن ديفيز إدارة مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني مؤقتاً، مستفيدة من خبرتها في قيادة أنظمة المعلومات والأمن التقني داخل وزارة الدفاع، إلى جانب عملها السابق في مؤسسات تكنولوجية ومالية دولية.

ويأتي تعيينها في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية تحديات تتعلق بتأمين الأنظمة الحكومية القديمة، والتعامل مع الثغرات البرمجية، وحماية شبكات المؤسسات الحيوية من الهجمات الإلكترونية المتطورة.

كما تتزامن التغييرات مع مساعٍ لتعيين قيادة دائمة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، المعروفة اختصاراً باسم «CISA»، والتي تتولى حماية الشبكات الحكومية المدنية والتنسيق مع الشركات المشغلة للمرافق الأساسية.

وتواجه الوكالة بدورها تحديات تتعلق بنقص الكوادر والموارد، وسط خلافات سياسية بشأن أولوياتها ودورها في حماية الأنظمة الانتخابية والبنية التحتية الرقمية.

ومن شأن رحيل كيرنكروس أن يضيف تحدياً إدارياً جديداً إلى ملف الأمن السيبراني الأمريكي، خصوصاً أن تعيين مدير دائم جديد يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي من المقرر أن تنتقل السيطرة عليه إلى الديمقراطيين في يناير المقبل.

وفي أول تعليق له على مغادرته، قال كيرنكروس إن توليه المنصب كان شرفاً كبيراً، معرباً عن اعتزازه بما أنجزه مكتبه في تعزيز الأمن السيبراني الأمريكي وحماية البنية التحتية ومواجهة التهديدات الخارجية.

وتعيد الإقالة طرح التساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الأمريكية على منع الأعطال التقنية واسعة النطاق، في ظل الاعتماد المتزايد على أنظمة رقمية مترابطة، يمكن أن يؤدي تعطل أحد مكوناتها إلى اضطرابات تمتد من الخدمات الحكومية إلى النقل والقطاع المالي.