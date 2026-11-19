قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي قرار بشأن إيران، مضيفاً أنه سيرى ما سيحدث بشأنها بعد بداية العام المقبل. جاء ذلك في تصريحات لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

ونقل الموقع عن مصدرين أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ومن خبراء تقييماتهم للكيفية التي قد ترد بها إيران على سيناريوهات مختلفة لضربات أمريكية.

وأفاد «أكسيوس»، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، بأن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي نقل إلى واشنطن مخاوف بشأن أنشطة إيرانية لتطوير أسلحة كيميائية.

وذكر الموقع، نقلاً عن مصادر، أن أي عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران ستشارك فيها إسرائيل، وستشمل ضرب منشأة «جبل الفأس» النووية.