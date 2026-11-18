



حققت الديمقراطية ماري بيلتولا فوزاً لافتاً في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاسكا، وفقاً لتوقعات وسائل إعلام أمريكية، بعدما تغلبت على السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان، في نتيجة تعزز الأغلبية الديمقراطية داخل المجلس، وترسخ المكاسب التي حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الديمقراطيين إلى 56 مقعداً في مجلس الشيوخ، مقابل 44 مقعداً للجمهوريين، ليصبح مقعد ألاسكا التاسع الذي ينتزعه الحزب الديمقراطي من منافسه الجمهوري خلال الانتخابات الأخيرة، كما يمنح النتيجة الديمقراطيين أكبر أغلبية لهم في المجلس منذ عام 2009، بعد حسم آخر سباق انتخابي لم تكن نتيجته قد أُعلنت بعد.



يعكس فوز بيلتولا تحولاً لافتاً في المزاج الانتخابي داخل ألاسكا، التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فاز بها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بفارق 13 نقطة مئوية.

وأسهم استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب النزعة السياسية المستقلة القوية التي تميز الولاية، في إعادة ألاسكا إلى دائرة المنافسة الانتخابية، وفتح الطريق أمام الديمقراطيين لتحقيق مكسب لم يكن مضموناً.



وعقب إعلان وسائل الإعلام توقعات فوزها، عبّرت بيلتولا عن اعتزازها بالنتيجة، وقالت في منشور عبر منصة «إكس»: «بصفتي من أبناء ألاسكا طوال حياتي، وقد كرست مسيرتي المهنية لخدمة ولايتنا، لا يوجد شرف أعظم من الحصول على دعم سكان ألاسكا في معركتنا لمواجهة جشع الشركات، وخفض التكاليف، ووضع ألاسكا أولاً».

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع سيطرة الديمقراطيين أيضاً على مجلس النواب، ما يضع إدارة ترامب أمام مشهد برلماني جديد، قد يمهد لعامين من التجاذبات والجمود السياسي بين البيت الأبيض والكونغرس.