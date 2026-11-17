‌أفادت ​شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، بأن الشبكة شديدة السرية التي تستخدمها وكالة ⁠الأمن القومي الأمريكية في اتصالاتها الداخلية تعطلت.

وذكرت (سي.إن.إن) أن الوكالة تحاول تحديد نطاق ‌العطل، لكن لم يظهر دليل حتى الآن على وقوع ‌هجوم إلكتروني.

ولم ترد الوكالة ‌بعد على طلب للتعليق.

ولم ‌تتمكن رويترز ‌حتى الآن من تحديد مدى العطل ​أو مدته. ‌

ويأتي التقرير ​وسط تزايد المخاوف ⁠بشأن سلسلة من المشكلات التقنية، ولا سيما الأعطال التي ​عرقلت ⁠حركة ⁠الطيران الأمريكية وتسببت في انقطاع خدمة البريد الإلكتروني لشركة ⁠مايكروسوفت الأسبوع الماضي.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من شأن هذه الاضطرابات، قائلاً إن "مثل هذه ‌المشكلات حتمية".

وأضاف لصحفيين في مانيلا ​رداً على سؤال عن الأعطال: "تحدث مثل هذه الأمور.. لا بأس".