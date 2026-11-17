قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إنّ سلطات بلاده تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن، وذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنّ طهران تضع خططا لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته.

وأفاد ترامب "إذا كان هناك (مثل هذا التهديد) سيدفعون ثمنا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل". وأضاف "آمل ألا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين".

وأتت تصريحات ترامب تعليقا على تقرير لشبكة "سي ان ان"، نقلت خلاله عن سبعة مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم إنّ الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أنّ إيران تستعد لاستهداف مسؤولين من خلال تفجير ما يعرف بـ"قنبلة قذرة" في واشنطن.

ووصفت المصادر هذه المخططات بأنّها "محاولة (من إيران) لمنح نفسها خيارات، بدلا من كونها مؤشرا على هجوم وشيك".

و"القنبلة القذرة" هي مادة متفجّرة تقليدية تحتوي على مواد كيميائية أو مشعّة.