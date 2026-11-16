ترامب يحمل ملف الحد من الانتشار النووي إلى "القمة الثلاثية"

نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح موضوع الحد من الانتشار النووي خلال قمته المرتقبة مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين. وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الدول الثلاث قررت ألا تتفق على جدول أعمال مسبق للاجتماع الثلاثي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي أيضاً أنه لا توجد خطط لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سواء في الصين أو في الفلبين.

ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقررة في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. وسيكون في حال انعقاده أول قمة تجمع قادة الدول الثلاث.

وكان الاتفاق على جدول الأعمال قد ظل من أبرز العقبات أمام عقد القمة، فقد أبدى ترامب استعداده للقاء نظيريه في شنتشن، مؤكداً رغبته في التركيز على الحد من الأسلحة النووية. وأكدت بكين في وقت سابق من الشهر الجاري، للمرة الأولى، أنها تجري مشاورات مع الأطراف المعنية بشأن الاجتماع، دون أن تحسم موعده أو جدول أعماله. كما نقل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن الرئيس الصيني أن الرؤساء الثلاثة سيلتقون على الأرجح في شنتشن، لكن دون أن يناقشوا الملف الأوكراني.

ومن المنتظر أن يلتقي ترامب الرئيس الصيني للمرة الثالثة هذا العام، بعد زيارته بكين في مايو وزيارة شي واشنطن في سبتمبر. ويأتي اللقاء في ظل هدنة تجارية هشة بين البلدين، ينتهي أجلها في يناير المقبل.