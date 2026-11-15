ترامب يخرج عن صمته بشأن تعليق الرحلات الجوية

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن صمته حيال قرار وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، والذي أربك حركة الطيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستثمراً الأزمة للضغط على الكونجرس من أجل إقرار تمويل يتيح تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي بالكامل.

وكان ترامب قد التزم صمتاً لافتاً منذ بدء تعليق الرحلات بعد ظهر الجمعة؛ إذ واصل نشر تدوينات حول ملفات أخرى تماماً، في وقت تقطعت فيه السبل بآلاف المسافرين المستائين في المطارات، بينما سارعت إدارته وشركات الطيران لإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

وأكد ترامب، في منشور جديد عبر منصته للتواصل الاجتماعي، أن إدارته شرعت بالفعل في تحديث النظام، مشدداً على أن هذه العملية "لا ينبغي أن تُنفّذ على مراحل مجتزأة".

يُذكر أن الكونجرس، ذو الأغلبية الجمهورية، كان قد أقر تخصيص 5ر12 مليار دولار لإدارة الطيران الفيدرالية ضمن حزمة التخفيضات الضريبية الواسعة العام الماضي، غير أن وزير النقل شون دافي وصف ذلك المبلغ مراراً بأنه مجرد "دفعة أولى" ضمن خطة شاملة لإصلاح البنية المتقادمة للنظام.