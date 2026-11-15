"الموساد" لـ واشنطن: مخطط إيراني لاستهداف ترامب

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، أن جهاز "الموساد" أبلغ الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية حول مخطط إيراني مزعوم لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته.

وتسببت هذه التهديدات بنقل مسؤولين أمريكيين كبار إلى منشآت فائقة الحراسة، إضافة إلى تقليص ظهور الرئيس الأمريكي في المناسبات العامة.

وبحسب الصحيفة تراجعت احتمالات التوصل إلى اتفاق أولي بين أمريكا وإيران، بشكل كبير في الأيام الأخيرة، ويرجع ذلك بعضه إلى تلك المعلومات التي قدمها "الموساد" إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

ووفقاً للمسؤولين إن هذه التهديدات كانت من بين الأسباب الرئيسية التي تسببت في تغيير ترامب موقفه مؤخرا من التفاوض مع إيران.

ويزور رئيس الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة في الوقت الراهن وعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف.

وقال مسؤول كبير إن الأمريكيين كانوا على علم مسبق بالتهديدات الإيرانية لمسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، خصوصا بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم العسكري.

وتقول المعلومات الاستخباراتية التي قدمها الموساد إن التهديدات تشمل احتمال تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

ردا على هذه التهديدات، قلل مسؤولون يعتقدون أنهم معرضون للخطر ظهورهم للعلن، ونقل

بعضهم مؤقتاً من منازلهم إلى منشآت ذات إجراءات حماية مشددة ومن بينهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.