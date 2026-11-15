رغم استئناف الطيران.. إلغاء أكثر من 3700 وتأجيل 2000 رحلة في أمريكا

ألغت شركات طيران كبرى اليوم السبت أكثر من 3700 رحلة جوية في الولايات المتحدة وأجّلت 2000 رحلة أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التعافي من أطول توقف على مستوى ​البلاد للرحلات الجوية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمس الجمعة قراراً بوقف إقلاع الطائرات ‌على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات المغادرة تقريباً لمدة خمس ساعات تقريبا، واضطر ذلك شركات الطيران إلى إلغاء ما يقرب من 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من سبعة آلاف في أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.