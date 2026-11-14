شلل فى سماء أمريكا يعيد للأذهان ذكريات 11 سبتمبر



في مشهد استثنائي أعاد إلى الأذهان ذكريات 11 سبتمبر عام 2001، عاش قطاع الطيران الأمريكي ساعات عصيبة، انتهت بفرض شلل شبه تام على حركة الملاحة الجوية في جميع مطارات الولايات المتحدة، لمدة 4 ساعات إثر عطل تقني مفاجئ، ضرب منظومة الاتصالات بمراكز التحكم الجوي، وأرجعت السلطات قرار وقف الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة إلى تحديث، أجرته إدارة الطيران الفيدرالية FAA على نظام مراقبة الحركة الجوية، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى الموافقة على تشريع جديد لإصلاح هذه الأنظمة.



وتُعد هذه المرة الثالثة، التي تفرض فيها واشنطن إغلاقاً شاملاً في المطارات الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، علماً بأن توقفاً مماثلاً وقع دام أقل من ساعتين في يناير 2023.

بدأت فصول الأزمة بقرار عاجل، أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية «FAA»، يقضي بفرض وقف شامل لحركة إقلاع الرحلات الجوية «Ground Stop» لأسباب تتعلق بمعايير السلامة، وسرعان ما خرج وزير النقل الأمريكي ليكشف السبب المباشر، موضحاً أن خللاً تقنياً في أنظمة الاتصالات أثّر بشكل متزامن على جميع مراكز التحكم بالحركة الجوية في البلاد.

وتسببت الأزمة في ارتباك غير مسبوق لحركة النقل الجوي العالمية والمحلية، حيث رصد موقع «فلايت أوير» تأجيل وإلغاء نحو 7000 رحلة جوية في مختلف المطارات الأمريكية، وفي الوقت ذاته أظهرت بيانات «فلايت رادار» وجود نحو 3100 طائرة كانت تحلق بالفعل في السماء متجهة إلى المطارات الأمريكية لحظة صدور القرار، بينما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية التعامل مع الرحلات الدولية، حسب كل حالة على حدة.

تكدس



وعلى صعيد حجم المسافرين المتضررين كشفت بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية «TSA»، التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أن نحو 2.5 مليون مسافر مروا عبر نقاط التفتيش الأمني في المطارات الأمريكية، الخميس فقط، وسط معدل يومي يتجاوز مليوني مسافر، ما أدى إلى تكدس هائل داخل صالات السفر.

وقالت السلطات الأمريكية، إن الخلل في منظومة اتصالات المراقبة الجوية شمل رادارات مراقبة الحركة الجوية، وترددات الراديو اللاسلكية في مراكز المراقبة الإقليمية الـ22 الموجودة في الولايات المتحدة.

أرجع وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركواين مولين، قرار وقف الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة إلى تحديث أجرته إدارة الطيران الفيدرالية FAA على نظام مراقبة الحركة الجوية، وقال مولين، إن إدارة الطيران أضافت تقنيات جديدة إلى النظام القديم، ما أدى إلى حدوث عطل واسع النطاق، حسبما أوردت شبكة" CNN".

وأضاف: «ما يبدو لنا حتى الآن هو أنه بينما كان وزير النقل شون دافي وإدارة الطيران الفيدرالية يعملان على إدخال تحديثات وإصلاحات على النظام أضافا معدات وتقنيات جديدة، لكن هذه المعدات والتقنيات شكلت عبئاً يفوق قدرة النظام القديم على التحمل».

فشل تحديثات



واعتبر مولين أن فشل هذه التحديثات يؤكد حاجة أنظمة إدارة الطيران الفيدرالية إلى «إصلاح شامل».

وبعد توقف للرحلات دام أكثر من 4 ساعات رفعت إدارة الطيران قرار وقف الرحلات المغادرة، بعد أن تسبب عطل في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية في فوضى بالمطارات.

وأعلن وزير النقل الأمريكي إعادة فتح المجال الجوي في الساعة 8:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:15 بتوقيت غرينتش)، لكنه أشار إلى أن استئناف الرحلات المغادرة سيكون تدريجياً، وأن شركات الطيران ستحتاج إلى وقت لاستعادة عملياتها الطبيعية، حسبما أوردت «رويترز».

وأفاد موقع «Flightradar24» بإلغاء أكثر من 6 آلاف و600 رحلة، وتأخر 8 آلاف و600 أخرى، مع إلغاء 1500 رحلة أخرى ليوم الأحد.

وقال محللون في قطاع الطيران، إن توقف الرحلات على مستوى البلاد لمدة 4 ساعات قد يعطل جداول شركات الطيران لأيام.

مطالب ترامب



وحث ترامب، خلال اتصال هاتفي مع السيناتور الجمهوري إريك شميت، الكونغرس على إقرار تشريع لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وأبراج المراقبة في المطارات ومباني الركاب، وغيرها من البنى التحتية الحيوية في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقلت CNN عن مصدر مطلع على المحادثة.

وقال المصدر، إن شميت اتصل بترامب قبل الإحاطة، التي عُقدت في البيت الأبيض، مساء الجمعة.

وكان شميت، عضو لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد قدم في سبتمبر مشروع قانون يحمل اسم «Modern Skies Act»، يقضي بتخصيص تمويل إضافي بقيمة 30 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للطيران في الولايات المتحدة.

ويسعى شميت إلى إدراج المشروع ضمن تشريع يُقر عبر آلية تسوية الموازنة، بما يسمح بتوفير التمويل بوتيرة أسرع.

وأوضح المصدر أن إدارة ترامب وجهت رسالة إلى الكونغرس، صباح الجمعة، قبل ساعات من إصدار قرار بوقف الرحلات الجوية على الأرض، طلبت فيها تخصيص تمويل إضافي بقيمة 30 مليار دولار.

ووجّه الرسالة مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، ووزير النقل شون دافي، إلى قيادات لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ.

وألقى دافي باللوم على الكونغرس لفشله في تمويل نظام جديد، معتبراً أنه يمكن أن يمنع مثل هذه الأعطال، ودعا إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديثه.

وتعرض المجال الجوي الأمريكي لسلسلة من الوقائع في السنوات القليلة الماضية أدت إلى تعطيل رحلات، وعرضت سلامة الطيران للخطر.

تقادم نظام المراقبة

ويمثل العطل الجديد أحدث وأكثر المؤشرات دراماتيكية على الضغوط التي يعاني منها نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي، الذي تعصف به تكنولوجيا متقادمة ومشكلات في المعدات والاتصالات، ونقص يقدر بعدة آلاف من المراقبين.

وتعتمد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على أجهزة كمبيوتر، يعود عمرها إلى عقود، فضلاً عن قطع غيار يتم شراؤها من مواقع المزادات.

وقالت إدارة الطيران الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنها ستستبدل بحلول نهاية 2028 الأقراص المرنة المستخدمة في معلومات الطقس، وغيرها من المعلومات الحيوية في أكثر من 400 منشأة لمراقبة الحركة الجوية.

وقال مسؤولان في شركتي طيران أمريكيتين لـ«رويترز»، إن العطل الجديد بدا أنه يؤثر على شبكة اتصالات، تشرف عليها شركة" L3Harris Technologies".

وتتعامل الشبكة مع ترددات لاسلكية حيوية، يستخدمها مراقبو الحركة الجوية للتواصل مع الطيارين.

شكاوى

ووافق الكونغرس بالفعل في يوليو 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات، لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية، وزيادة تعيين مراقبين جويين، بعد شكاوى من ازدحام المطارات، وتأخر رحلات ومشكلات تقنية.

وعقب تصريحات وزير الأمن الداخلي في هذا السياق نفت شركة Air Space Intelligence، وهي شركة ناشئة، مقرها بوسطن، اختارتها إدارة الطيران الفيدرالية مؤخراً لتطوير نظام الإدارة الاستراتيجية للمجال الجوي، والمسارات الجوية SMART، مسؤوليتها عن العطل.

وقالت الشركة في منشور على منصة «إكس»، إن «قرار وقف الرحلات الحالي لا يستند إلى نظام SMART، ولا ينجم عنه أو عن أي منتج تابع لشركتنا أو عن عمليات دمج أنظمتنا مع إدارة الطيران الفيدرالية ومراقبة الحركة الجوية».

وكانت أداة الذكاء الاصطناعي التي طورتها الشركة قد دخلت الخدمة بشكل محدود في منطقة واشنطن خلال سبتمبر الماضي.



وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية هذا الشهر خطة لتعميم النظام على جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية الـ22 في الولايات المتحدة، بهدف تحسين إدارة الرحلات خلال موسم العطلات وتقليل التأخيرات.

استبعاد



وفي السياق قال مصدر مطلع لـ«بلومبرغ» إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، لا يعتقد أن توقف الرحلات ناجم عن هجوم إلكتروني أو نشاط إجرامي.

وأضاف أن أحد مسارات التحقيق يركز على احتمال تسبب تحديث برمجي في العطل.

تعويض المسافرين

رغم رفع قرار وقف الرحلات المغادرة لم تكن الاضطرابات بالنسبة للمسافرين قد انتهت،

فمن بوسطن إلى سياتل، ومن نيويورك إلى لوس أنجلوس، احتشد المسافرون في صالات المغادرة ومكاتب شركات الطيران مع تزايد التأخيرات والإلغاءات، وبقاء الطائرات متوقفة عند البوابات، وفق «رويترز»، ولن تكون شركات الطيران الأمريكية ملزمة بتقديم تعويضات للمسافرين الذين تقطعت بهم السبل، لأن الشركات لم تكن مسؤولة عن أعطال نظام إدارة الطيران الاتحادية.