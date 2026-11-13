البيت الأبيض يطلب 30.1 مليار دولار من الكونغرس لتحديث المطارات والمراقبة الجوية

دعا البيت الأبيض ​ووزارة النقل الأمريكية اليوم الجمعة ‌الكونغرس ​إلى الموافقة على تخصيص مبلغ إضافي قدره 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات القديمة ونظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

وتعرض المجال الجوي الأكثر تعقيدا في ⁠العالم لسلسلة من الوقائع في السنوات القليلة الماضية أدت إلى تعطيل رحلات وعرضت السلامة للخطر.

وأسفر تصادم جوي في ‌مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن عن مقتل 67 شخصا في يناير ‌2025.

ووافق الكونغرس بالفعل في يوليو ‌2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار ‌على مدى خمس ‌سنوات لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وزيادة تعيين مراقبين ​جويين بعد ‌شكاوى من ​ازدحام المطارات وتأخر رحلات ومشاكل ⁠تقنية.

وطلب راسل فاوت مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض وشون دافي وزير ​النقل ⁠من ⁠المشرعين في رسالة اتخاذ إجراءات سريعة.

وقالا "هذا الاستثمار ضروري لاستكمال تحديث مجالنا الجوي الوطني، مما ⁠يوفر بنية أساسية مرنة للاتصالات لمراقبي الحركة الجوية وأجهزة وبرامج حديثة وأبراج مراقبة متطورة وبنية تحتية للمطارات على مستوى عالمي".

ودعت الإدارة الأمريكية الكونغرس، الذي يسيطر ‌عليه الجمهوريون، إلى الموافقة على التمويل خلال ما تبقى ​في هذا العام من أسابيع قليلة، ومن المقرر أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس في يناير2027.