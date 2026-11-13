هيغسيث يكرّم جندياً وبّخه عند قبر الجندي المجهول

منح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الخميس، وسام الثناء للخدمة المشتركة للجندي توماس إيغليسياس، حارس قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، بعد يوم واحد من توبيخ الجندي له ولمرافقيه لإخلالهم بآداب المكان.

وتعود الواقعة إلى الأربعاء، حين كان هيغسيث يلتقط صوراً تذكارية أمام القبر برفقة زوجته جينيفر ورئيس موظفيه ريكي بوريا ونائبه باتريك ويفر وكبيرة مستشاريه تامي رادابو، عقب مراسم يوم المحاربين القدامى التي حضرها الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس. وبعد انتهاء التصوير، ارتفعت ضحكات بعض أفراد المجموعة، فتوقف الحارس عن السير، والتفت إليهم، وصاح بصوت جهوري: «على جميع الزوار الالتزام بأجواء الصمت والاحترام في جميع الأوقات». وانتشر مقطع مصور للواقعة على نطاق واسع.

وأكد كبير المتحدثين باسم البنتاغون شون بارنيل أن الجندي «ذكّر الجميع على نحو صحيح ومحترم بضرورة الالتزام باللياقة».

وفي اليوم التالي، استقبل هيغسيث في البنتاغون أفراداً من الفوج الثالث مشاة، المعروف بـ«الحرس القديم»، وهو الفوج المكلف بحراسة القبر على مدار الساعة، ومنح إيغليسياس الوسام «لأدائه واجباته عند قبر الجندي المجهول في 11 نوفمبر». ونشر الوزير على منصة «إكس» صوراً له وهو يثبّت الوسام على صدر الجندي ويصافحه، وكتب: «نحن نحب الجنود. نحن نحب المعايير. أحسنت أيها المتخصص. واصلوا أيها الوطنيون».

ويُعد قبر الجندي المجهول من أقدس النصب التذكارية العسكرية في الولايات المتحدة، ويخضع لحراسة دائمة لا تنقطع، ويُلزم زواره بالصمت والوقار.