ضحكات عند قبر الجندي المجهول.. حارس أمريكي يوبخ وفد هيغسيث

​أظهر فيديو عسكرياً أمريكياً مكلفاً بحراسة ‌قبر ​الجندي المجهول وهو يوبخ على ما يبدو أعضاء وفد وزير الدفاع بيت هيجسيث بعد سماع ضحكات في أثناء صعودهم درجات ⁠هذا الموقع المهيب.

وظهر هيجسيث وزوجته وكبار مساعديه وهم يلتقطون الصور ويتحدثون سويا على درجات ‌النصب التذكاري في مقبرة أرلنجتون الوطنية عقب فعالية بمناسبة يوم المحاربين ‌القدامى.

وفور سماع الضحكات، توجه الحارس ‌نحو المجموعة وصاح من ‌مسافة بعيدة قائلا "على جميع ‌الزوار الحفاظ على الصمت والاحترام في ​جميع الأوقات".

ويقع قبر ‌الجندي ​المجهول في قلب مقبرة ⁠أرلنجتون الوطنية، وهو موقع له مكانته به رفات ثلاثة جنود ​أمريكيين ⁠مجهولي ⁠الهوية، أحدهم من الحرب العالمية الأولى.

وردا على سؤال حول الواقعة، قال ⁠المتحدث الرسمي الرئيسي للبنتاجون شون بارنيل في بيان "يقدر الوزير والوزارة بأكملها دائما - وسيظلان يقدران دوما - التضحيات التي قدمها جنودنا وجندياتنا ‌من أجل الحفاظ على أمن أمريكا".

وأضاف بارنيل "في ​أثناء إحياء ذكرى هذا اليوم المهيب، ذكّر أحد الجنود الجميع، بطريقة صحيحة ومحترمة، بضرورة الحفاظ على ​الآداب العامة".