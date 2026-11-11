هيغسيث ينجو من أول محاولة عزل

أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء محاولة لمساءلة وزير ​الدفاع بيت هيجسيث بهدف عزله، مما منح الوزير المثير للجدل مهلة إلى أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس العام المقبل، ‌إذ ربما يحاولون مرة أخرى ​حينها.

وجاء التصويت على الاقتراح الإجرائي بعد ساعات قليلة من انتقاد هيجسيث الشديد لمحاولات مساءلته وعزله واصفا إياها بأنها "مهزلة"، ودفاعه بتحد عن سجله في قيادة الجيش الأمريكي، مما قوبل بثناء من الرئيس دونالد ترامب.

وصوت المجلس بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 لصالح اقتراح بإحالة بنود المساءلة الثمانية إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، وهي خطوة حذر مقدم مبادرة المساءلة، النائب توماس ماسي، من أنها ستقضي عليها.

كان ماسي، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي ستنتهي ولايته، يأمل في كسب أصوات من الجمهوريين المستائين من سياسات هيجسيث والمتخوفين ⁠من عدم شعبية الحرب على إيران، لكن لم ينضم إليه أي جمهوري آخر.

وأبدى الديمقراطيون دعما قويا لمحاولة المساءلة والعزل، لكن 11 منهم، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي من ولاية كاليفورنيا، لم يصوتوا.

وأشاد ترامب بنتيجة التصويت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن محاولة مساءلة هيجسيث "باءت بفشل ذريع!".

وفيما يشير إلى أن المحاولة ربما قربت العلاقة أكثر بين ترامب وهيجسيث، قال الرئيس إن ‌أداء وزير الدفاع فيما يتعلق بإيران وفنزويلا وقضايا أخرى "أدى إلى تبرئة أمريكي وطني عظيم".

وكان هيجسيث سيكون أول وزير دفاع يخضع لإجراءات عزل. وكانت آخر مرة تعرض فيها قائد مدني للجيش الأمريكي للمساءلة والعزل في 1876 عندما كان وليام بلناب يحمل لقب "وزير الحرب".

ويطلق هيجسيث على نفسه لقب وزير ‌الحرب، في إطار مساعيه لإعادة رسم صورة جيش قال إنه كان ضعيفا جدا عندما تولى المنصب ‌العام الماضي، ولا يستطيع ترامب تغيير اسم وزارة الدفاع دون موافقة الكونجرس.