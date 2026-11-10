روبيو: لا نرى ضرورة لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى ضد إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، إنه لا يرى ضرورة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، معتبراً أن القيود الاقتصادية تحقق فاعلية كبيرة.

وصرّح روبيو عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بأنّ "الحملة الاقتصادية (ضد إيران) مدمرة للغاية، لدرجة أنه لا توجد حالياً ضرورة لعمليات قتالية كبرى. وهذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم".

وأشار إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب "يرى أنه لا توجد ضرورة في الوقت الراهن لعمليات عسكرية كبرى، لأننا نحقق الهدف ذاته عبر الوسائل الاقتصادية".

لكنه أضاف محذّراً: "بطبيعة الحال، في حال تجاوزت إيران بعض الخطوط الحمر، إذا قام نظامها بأمور لا يجب القيام بها... الجيش الأميركي، الأقوى في العالم، مستعد للرد".

وكان الأعضاء الأوروبيون في مجموعة السبع قد حثوا روبيو، خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة في باريس، على تجنب أي تصعيد جديد ضد إيران.

وفي خطوة مفاجئة، انضم رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى محادثات على هامش اجتماع مجموعة السبع، ضمت أربعة من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين ووزير الخارجية السعودي.

وجاء ذلك بعد ساعات من لقائه ترامب لمناقشة إنهاء الحرب ضد إيران، وفقاً لما ذكرته باريس.

وكان ترامب قد تحدث عقب لقائه رئيس الوزراء القطري عن "زخم إيجابي" نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير.

وأشار روبيو إلى أن "الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها إيران ونظامها حاليا هائلة، وتتزايد يوما بعد يوم"، موضحاً أن إمدادات النفط الإيرانية بدأت تنضب بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

ووصف روبيو القيادة في الجمهورية الإسلامية بأنها "نظام متطرف من المجانين يفرض هذه المعاناة على شعبه".

من ناحية أخرى، أبدى روبيو تشاؤماً بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أن إيران لا تبدو واقعية في تعاملها مع المفاوضات حالياً.

وقال: "إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكن المشكلة تكمن في الشروط السخيفة التي تواصل طرحها. فهي ليست جادة حتى. ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع".

لكنه أضاف: "في نهاية المطاف، لا بد من توفير الطعام، ودفع أجور المقاتلين وقوات الأمن. أعتقد أن هذا سيترك أثراً مع مرور الوقت... فالحقائق الاقتصادية ستجد طريقها في نهاية المطاف إلى عقول أكثر المتطرفين جنوناً".





