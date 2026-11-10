هيغسيث: السعي لمساءلتي وعزلي «مهزلة»

وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث مسعى مجلس النواب لمساءلته وعزله بأنه «مهزلة»، مؤكداً أنه لم يُعزل أي وزير دفاع في تاريخ الولايات المتحدة أثناء قيام البلاد بعمليات عسكرية.

واعتبر هيغسيث أن مساعي عزله تمثل محاولة من «رجل واحد» لاستغلال آخر أيامه في الكونغرس لإلحاق الضرر بالرئيس والبلاد، مشيراً إلى أنها تحركها خلافات سياسية، لا «جرائم جسيمة ولا جنح ولا خيانة عظمى ولا رشوة»، في إشارة إلى الأسباب التي يحددها الدستور الأمريكي للعزل.

وحث الجمهوريين على التحرك، قائلاً إنهم لا يزالون يسيطرون على الكونغرس، وعليهم تحقيق مكاسب ما دامت الفرصة سانحة. وحذر من أن محاولة عزله تبعث رسالة إلى أعداء الولايات المتحدة بأنها «تعاقب مقاتليها وقيادتها على عمل عسكري مشروع وناجح».

ودافع هيغسيث عن الحرب مع إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة حققت «انتصاراً عسكرياً تاريخياً بكل المقاييس»، وأن قواتها هاجمت خلال أقل من 40 يوماً من القتال أكثر من 13 ألف هدف، وأغرقت الأسطول البحري الإيراني. وقال إن الرئيس دونالد ترامب «لم يؤجل مواجهة المشكلة في إيران، بل وجّه إليها ضربة قاصمة»، مضيفاً: «نحن لم نبدأ الحرب، بل بدأتها إيران قبل 47 عاماً».

وانتقد هيغسيث وسائل الإعلام، معتبراً أنها «لا تستطيع أبداً الاعتراف بالنجاح العسكري» الذي حققته بلاده، مؤكداً أن واشنطن ستراقب الوضع في إيران عن كثب وعلى مستويات عديدة.

وتأتي تصريحات هيغسيث مع عودة مجلس النواب إلى الانعقاد هذا الأسبوع، بعد أن تعهد النائب الجمهوري توماس ماسي بفرض تصويت على قرار لعزله، يتهمه بشن الحرب على إيران دون تفويض من الكونغرس. وكان ماسي، المعروف بانتقاده لترامب، قد خسر الانتخابات التمهيدية في ولايته أمام منافس دعمه الرئيس، ما يجعل الدورة الحالية آخر عهده في المجلس.

ويواجه هيغسيث ضغوطاً متزايدة، إذ يعتزم الديمقراطيون، الذين انتزعوا السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، فتح تحقيقات واسعة في الحرب مع إيران حين يبدأ الكونغرس الجديد عمله في يناير، فيما وصف زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز عزل هيغسيث بأنه من أولى أولويات الحزب.