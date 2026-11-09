ترامب يدافع عن هيغسيث.. والديمقراطيون يؤكدون أن وقت رحيله قد حان

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وزير الدفاع بيت هيغسيث في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأحد، قبل عودته إلى واشنطن عقب قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته بولاية فلوريدا.

وقال ترامب: "إن ذنبه يتلخص في أمرين أساسيين: الانتصار في حربين. أعتقد أننا أنقذنا الشرق الأوسط وإسرائيل معاً، ومن الصعب جداً القول بعد ذلك دعونا نعزل شخصاً حقق كل هذا".

ومن المتوقع أن يؤيد الديمقراطيون بشكل واسع عزل هيغسيث، في حين ألمح عدد من الجمهوريين إلى إمكانية الانضمام إليهم.

وفي هذا الصدد، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أمس الأحد في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي": "أنا أؤيد تماماً قرار عزل هيغسيث".

وأكد جيفريز أنه قد حان الوقت ليرحل هيغسيث، مشيراً إلى أن الوزير "أساء استخدام سلطته، وأضر بأمننا القومي، وخطط لهذه الحرب الطوعية المتهورة والمكلفة في إيران".



