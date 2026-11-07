«البوابة الحديدية».. أمريكا تخنق إيران براً وبحراً

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، تشكيل قوة مهام جديدة تستهدف منع إيران من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، في خطوة توسع نطاق الإجراءات الأمريكية المفروضة على طهران، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري على موانئها.

وقالت القيادة في بيان إن قائدها الأدميرال براد كوبر أصدر توجيهات بإنشاء فريق يحمل اسم «البوابة الحديدية» (Task Force Iron Gate)، يضم نحو 20 من العسكريين والموظفين المدنيين، ويتمركز في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت أن الفريق الجديد سيتولى تنسيق الجهود مع الوكالات الحكومية الأمريكية المعنية، بهدف منع انتقال منظومات الأسلحة المتقدمة والتقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، فضلاً عن المواد المشمولة بالعقوبات والعائدات المالية غير المشروعة، عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.

ويأتي إنشاء الفريق في إطار مساعي واشنطن لتوسيع نطاق مراقبة طرق الإمداد الإيرانية، بعدما ركزت الإجراءات الأمريكية خلال الأشهر الماضية على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وقال كوبر إن إنشاء قوة المهام الجديدة يعزز ما وصفه بنجاح الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، مضيفاً أن توسيع التعاون بين القيادة المركزية والوكالات الحكومية الأمريكية من شأنه زيادة القيود المفروضة على قدرة طهران على تمويل الأنشطة التي تصنفها واشنطن إرهابية، وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد مخزوناتها العسكرية.

وتشير طبيعة الفريق الجديد، الذي سيعمل من داخل مقر القيادة المركزية الأمريكية، إلى تركيز مهمته على التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتبادل المعلومات المتعلقة بحركة المواد والمعدات والأموال، دون أن يتضمن البيان تفاصيل عن نشر قوات إضافية أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة على الحدود الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية إن الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة حال دون تصدير إيران نفطاً خاماً تزيد قيمته على 25 مليار دولار، وفق تقديراتها.

وأضافت أن الإجراءات البحرية لا تزال تشمل السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، في إطار سياسة تستهدف تقييد حركة التجارة البحرية المرتبطة بإيران.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت في 14 يوليو الماضي فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بعد فترة سابقة من تطبيقه بين أبريل ويونيو، وفق بيانات رسمية صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية.

ويأتي التحرك الجديد في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بشأن الصراع بين البلدين.

ولم يحدد البيان الأمريكي آليات تنفيذ إجراءات المنع عبر الحدود البرية وبحر قزوين، أو الدول التي قد يشملها التنسيق بشأن هذه المسارات، كما لم يتضمن تفاصيل بشأن مدة عمل الفريق أو الصلاحيات الممنوحة له خارج نطاق التنسيق مع الوكالات الحكومية الأمريكية.