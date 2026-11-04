ترامب: كنت أعرف أن الحرب ستؤثر في الانتخابات.. ولو عاد الزمن لاتخذت القرار نفسه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان يعرف أن الحرب مع إيران ستؤثر على انتخابات التجديد النصفي، التي خسر فيها حزبه السيطرة على مجلسي الكونغرس، مؤكداً أنه لو أتيحت له فرصة اتخاذ القرار مجدداً لاتخذ القرار نفسه.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها اليوم للصحفيين بعد إلقاء كلمة في موقع بناء قاعة الاحتفالات بالجناح الشرقي للبيت الأبيض في واشنطن، أنه «سواء أثرت الحرب في نتائج الانتخابات النصفية أم لا، فلا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، مضيفاً: «لا خيار أمامنا». وأقر بأن الحرب تسببت في ارتفاع أسعار البنزين «قليلاً على المدى القصير»، لكنه قال إنه كان يتوقع أن ترتفع أسعار النفط «أكثر بكثير». وأكد أنه لم يكن ليفعل أي شيء مختلف عما فعله في إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «دمرت قدراتها العسكرية».

وعن نتائج الانتخابات، قال ترامب: «لو كنت على بطاقات الاقتراع لفزنا بالانتخابات».

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة، كشف ترامب أن الديمقراطيين اتصلوا به ويريدون التحدث بشأن بعض القضايا، معتبراً ذلك «أمراً جيداً»، ومرجحاً التوصل إلى توافق معهم «ما لم يريدوا أن يكونوا مدمرين». لكنه لوّح في الوقت ذاته بسلطة الفيتو «إذا لم يعجبنا ما يفعله الديمقراطيون»، قائلاً إن لديه «الكثير من المشاكل» معهم لأنهم، بحسب تعبيره، «يريدون حماية القتلة».

وأشاد ترامب برئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، واصفاً إياه بأنه «كان رائعاً»، مشيراً إلى أن هناك حالياً مرشحَين لقيادة الجمهوريين في المجلس. وكان النائب جيم جوردان قد أعلن ترشحه لزعامة الأقلية الجمهورية في مجلس النواب.

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإنهاء الحرب على إيران عبر «سلطة المال»، مؤكداً أن جمهوريين انضموا إلى هذه الجهود، فيما كان نائب الرئيس جي دي فانس قد اعتبر أن الحرب كانت «السبب» في خسارة الحزب الجمهوري.