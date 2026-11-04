الصين: الانتخابات الأمريكية "شأن داخلي"

أبدت الصين رد فعل حذِر إزاء الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، حيث وصفت التصويت بأنه "شأن داخلي" للبلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، للصحفيين في بكين إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين، وتعزيز التواصل، وإدارة الخلافات بالصورة المناسبة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التقيا في بكين وواشنطن في وقت سابق من العام الجاري، ومن المتوقع أن يلتقيا مجددا في منتصف نوفمبر الجاري، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن بجنوب الصين.

كما كانت هناك تكهنات بشأن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم شي جين بينج وترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بكين على اتصال بالأطراف المعنية، إلا أنها لم توفر المزيد من التفاصيل بشأن عقد اجتماع ثلاثي محتمل.