إيلون ماسك يسخر من هزيمة الجمهوريين بعدما أنفق مبالغ قياسية لدعمهم

علّق الملياردير الأميركي إيلون ماسك ساخرا الأربعاء على هزيمة الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية الأميركية، بعدما أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم الحزب.

وقال رئيس شركة "سبايس إكس" مازحا "يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة"، بعدما خسر كين باكستون، المرشّح الذي دعمه ماسك في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس.

ويخشى ماسك، أغنى رجل في العالم، أن يؤدي الفوز الكاسح للديموقراطيين في الكونغرس الأميركي إلى إبطاء وتيرة إنشاء مراكز بيانات مخصّصة للذكاء الاصطناعي.

وعلّق على منصة إكس "تبدو مراكز البيانات في الفضاء الآن خيارا مغريا".