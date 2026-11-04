عبدول السيد يفوز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان

أعلن الديمقراطي عبدول السيد عن فوزه في ولاية ميشيغان في انتخابات التجديد النصفي اليوم.

وكانت تقديرات إعلامية أكدت أن الديمقراطي عبدول السيد هزم الجمهوري مايك روجرز في السباق على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميشيجان.

يأتي ذلك في وقت فاز الديمقراطيون فيه بأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب محققين انتصارات ساحقة امتدت إلى عمق معاقل الجمهوريين، ‌في وقت وجه فيه ​عشرات الملايين من الناخبين توبيخا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولا يزال حجم ونطاق الموجة الديمقراطية لم يتضح بعد بشكل كامل، لكن الحزب فاز في ولايات كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها بعيدة المنال، ومن بينها معاقل المحافظين مثل ساوث كارولاينا وتكساس وأيوا.

وتسلط الموجة الديمقراطية الضوء على الإحباط العميق الذي يشعر به الناخبون إزاء إدارة ترامب للاقتصاد وقراره شن الحرب على إيران في فبراير ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين. وفي استطلاع رأي تلو الآخر، عبر الناخبون عن قلقهم حيال تكاليف المعيشة وغضبهم من الطريقة التي تعامل بها ترامب ⁠مع هذه المسألة.