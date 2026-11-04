ترامب يقر بدور حرب إيران في خسائر الجمهوريين الانتخابات

‌أقر ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حرب إيران لها دور في خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ⁠التي جرت أمس الثلاثاء، في وقت يتجه فيه الديمقراطيون للسيطرة على مجلسي ‌النواب والشيوخ، ما سيشكل تحديا لأجندته التشريعية.

وفي مقابلة ‌مع قناة فوكس نيوز، ‌قال ترامب إن الديمقراطيين سيرسلون ‌إليه تشريعات ‌وصفها بأنها "جنونية"، مضيفا أنه سيستخدم ​حق النقض ضدها.

وقال ‌ترامب "سيرسلون ​إلي أشياء غير ⁠منطقية، وسأستخدم حق النقض ضدها. وبعد شهرين من استخدام ​حق ⁠النقض، ⁠سيتصلون بي ويسألون: كيف ننجز هذا الأمر؟ وسنعمل ⁠معا".

وأضاف ترامب أن الحرب في إيران أثرت على المرشحين الجمهوريين، رغم تأييد الناخبين لطريقة تعامله معها. ‌وقال "أعتقد أن جزءا من ذلك كان بسبب ​إيران، لكن في الوقت نفسه، أدرك الناس أهمية ما فعلته معها".