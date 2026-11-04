ديمقراطية تطيح شقيقة ليندسي غراهام من مجلس الشيوخ





انتخبت الديمقراطية آني آندروز سيناتورة في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية، الثلاثاء، في فوز مفاجئ على منافستها دارلين غراهام المرشحة التي اختارها دونالد ترامب لتحل مكان شقيقها ليندسي غراهام الذي توفي في يوليو الماضي.

وبذلك، يفوز الديمقراطيون بمقعد جديد في ولاية كانت تعد تاريخيا معقلا للجمهوريين، ليقتربوا من السيطرة على مجلس الشيوخ عقب انتخابات التجديد النصفي، بحسب تقديرات شبكتي "سي إن إن"، و"إن بي سي".

وأغلقت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، الثلاثاء، مع ختام انتخابات التجديد النصفي التي ستكون حاسمة لما تبقى من الولاية الثانية لترامب.

وقد يفقد الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس لصالح الديمقراطيين، مما قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات ترامب.