زعيم الديمقراطيين: استعدنا السيطرة على الكونغرس

أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، أن حزبه استعاد السيطرة على الكونغرس، عقب النتائج التي أظهرت تقدمه في انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إن الولايات المتحدة تعود اليوم إلى مسارها الصحيح.

وقال جيفريز، في كلمة أعقبت ظهور النتائج الأولية للانتخابات، إن الديمقراطيين استعادوا السيطرة على الكونغرس.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعود إلى المسار الصحيح وأن الأمريكيين قالوا كلمتهم وسنعمل على تلبية تطلعاتهم.

وكانت تقديرات وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تقدم الديمقراطيين في عدد من السباقات الانتخابية، واقترابهم من حسم الأغلبية في مجلس النواب، بما يمنحهم دوراً أكبر في الرقابة التشريعية ومتابعة سياسات الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.