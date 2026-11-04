ترامب مستعد لقبول نتائج الانتخابات

​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ⁠مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ‌يوم الثلاثاء إنه مستعد ‌لقبول نتائج انتخابات ‌التجديد ‌النصفي للكونجرس التي ‌تشير التوقعات ​إلى ‌أن ​حزبه ⁠الجمهوري خسر ​فيها ⁠الأغلبية بمجلس النواب ⁠الأمريكي.

ونقلت الصحيفة ⁠عن ترامب قوله "سنعمل مع الديمقراطيين، ونتطلع إلى التعاون ‌معهم. وربما نتوصل ​إلى حل ما".

وقال الرئيس الأمريكي: إن الحرب مع إيران أدت دورا في الهزيمة المدوية لحزب الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية أجرتها معه القناة "أعتقد أن الأمر مردّه جزئيا إلى إيران، لكن في الوقت نفسه، يدرك الناس أهمية ما فعلته حيال إيران".