رسائل بمسحوق أبيض تثير ذعر مكاتب الانتخابات الأمريكية

اُتهم رجل من أوكلاهوما بإرسال مئات الرسائل التي تحتوي على مسحوق غير ضار إلى مسؤولين قبل انتخابات 2024 و2026.

وتبين أن المساحيق التي تم العثور عليها داخل الرسائل كانت عبارة عن خميرة أو دقيق، رغم أن جميع الرسائل لم تخضع بعد للفحص الكامل، وفقاً لما ذكره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مذكرة قضائية تم إعلانها اليوم الثلاثاء.

ويواجه روبن مارتن تهمتي إرسال مواد بقصد إثارة الذعر، وإرسال مراسلات تتضمن تهديدات عبر البريد. وكان من المتوقع أن يمثل مارتن للمرة الأولى أمام المحكمة، بعد ظهر الثلاثاء، في مدينة أوكلاهوما سيتي. ولم تظهر السجلات الإلكترونية للمحكمة اسم محام يمكنه التعليق نيابة عنه.

وكانت السلطات الفيدرالية الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أنها تحقق بشأن رسائل تحتوي على "مواد مشبوهة"، تم إرسالها بالبريد إلى مكاتب أعضاء الكونجرس ومكاتب انتخابية في مختلف أنحاء البلاد، ودعت الجهات المستلمة إلى التعامل مع تلك الرسائل باعتبارها "مواد قد تشكل خطرا".

وجاء في رسالة صادرة عن مكتب كبيرة مسؤولي الأمن بمجلس الشيوخ، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن جهات إنفاذ القانون تعمل على اعتراض أي رسائل إضافية، لكنها أشارت إلى أنه "من المحتمل أن تصل بعض الرسائل إلى وجهاتها".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن في ذلك الوقت أن المكتب وهيئة التفتيش البريدي يتوليان التحقيق في القضية. وأحال مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الثلاثاء الاستفسارات إلى مكتب المدعي العام الأمريكي، فيما لم ترد هيئة التفتيش البريدي على الفور على رسالة بريد إلكتروني من وكالة (أ ب) تطلب فيها الحصول على تعليق.