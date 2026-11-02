السيناتور الأمريكي كريس ميرفي في المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية

أعلنت السلطات في مكتب السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي، نقله إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية، مؤكدة أنه في حالة وعي واستجابة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وسط مؤشرات طبية مشجعة على تحسن حالته وإمكانية تعافيه بالكامل.

وقالت أليسون هيرويت، كبيرة موظفي مكتب السيناتور، في بيان صدر الأحد، إن ميرفي (53 عاماً) بدأ يشعر بتنميل في ذراعه أثناء حضوره مباراة هوكي لنجله، يوم السبت، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات المحلية، حيث كشفت الفحوص الطبية عن تعرضه لجلطة دماغية.

وأضافت أنه جرى نقله لاحقاً إلى مستشفى جونز هوبكنز لمتابعة حالته وإخضاعه لمزيد من المراقبة الطبية، مشيرة إلى أنه يستجيب جيداً للعلاج، وأن الأطباء أبدوا تفاؤلهم بالتقدم الذي يحرزه وأكدت أن السيناتور مستيقظ ويقظ، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية تعافيه بصورة كاملة.

ويُعد ميرفي، الذي انتُخب عضواً في مجلس النواب الأمريكي عام 2006، ثم فاز بعضوية مجلس الشيوخ عام 2012، من أبرز الأصوات الديمقراطية في المجلس، حيث يشغل عضوية لجنة الاعتمادات، ويبرز في ملفات الهجرة وسياسات حيازة الأسلحة.

كما يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء المطروحة لتولي مناصب قيادية أكثر تقدماً داخل مجلس الشيوخ، فضلاً عن إدراجه ضمن مجموعة من الشخصيات الديمقراطية التي تُطرح أسماؤها بوصفها مرشحين محتملين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، ولا يخوض ميرفي انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء، وفقاً لما أورده مكتبه.

ولم تكن إصابة ميرفي الأولى من نوعها بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، إذ تعرض ثلاثة من أعضاء المجلس الديمقراطيين لجلطات دماغية منذ عام 2022، حيث أصيب السيناتور بن راي لوجان، عن ولاية نيومكسيكو، والسيناتور كريس فان هولين، عن ولاية ماريلاند، بجلطتين دماغيتين عام 2022، قبل أن يتعافيا لاحقاً.

كما تعرض السيناتور جون فيترمان، عن ولاية بنسلفانيا، لجلطة دماغية خلال حملته الانتخابية في العام نفسه، ويستخدم حالياً تقنيات مساعدة داخل مجلس الشيوخ، من بينها خاصية تحويل الكلام إلى نص مباشر عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي، بما يتيح له قراءة ما يقوله المتحدثون ومتابعة المحادثات ومعالجتها.

وأعرب فيترمان، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، عن تضامنه مع زميله، قائلاً إن عائلته تتمنى لميرفي وأسرته الشفاء العاجل والتعافي الكامل.

و انضم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى موجة التضامن، من بينهم السيناتور تشاك غراسلي عن ولاية آيوا، والسيناتور بيت ريكيتس عن ولاية نبراسكا، الذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء.