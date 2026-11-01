«السيد فيتو».. سلاح ترامب لمواجهة الديمقراطيين حال خسارة الجمهوريين الكونغرس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضطر إلى استخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو) بصورة متكررة، إذا تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع الأغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن رفض مشروعات القوانين قد يدفع الديمقراطيين في نهاية المطاف إلى التفاوض معه.

وأوضح ترامب، في مقتطفات من مقابلة مع الصحفية ميراندا ديفاين ضمن برنامج «بود فورس وان»، عرضتها شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الأحد، أنه قد يتحول إلى «السيد فيتو» إذا خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الكونغرس.

وأضاف أن الديمقراطيين سيواصلون إرسال مشروعات القوانين إليه، لكنه سيستخدم صلاحياته الدستورية لرفضها، معتبراً أن هذه الخطوة ستجبرهم لاحقاً على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال ترامب: «سيواصلون إرسال مشروعات القوانين، وما عليك إلا أن تستخدم الفيتو ضدها»، مضيفاً أنه بعد شهر أو شهرين من رفض تلك المشروعات، التي وصفها بأنها «مجرد إهدار للموارد»، سيأتي الديمقراطيون للتفاوض معه.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا يضطر إلى اتباع هذا المسار، في إشارة إلى توقعاته باستمرار سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ عقب انتخابات الثالث من نوفمبر.

وتأتي تصريحات ترامب قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد موازين القوى في الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية الثانية.

ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية بأربعة مقاعد في كل من مجلسي النواب والشيوخ لانتزاع السيطرة من الجمهوريين، وسط استطلاعات للرأي ترجح فوزهم بأغلبية مجلس النواب، فيما لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً، ما يجعل حسم السيطرة عليه مرهوناً بنتائج عدد من السباقات الانتخابية المتقاربة، وسط ترقب لمدى قدرة الديمقراطيين على تغيير موازين القوى في الكونغرس، وانعكاس ذلك على أجندة ترامب التشريعية خلال الفترة المتبقية من ولايته.