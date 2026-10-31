روبيو: ترامب لم يتخذ قرارًا بشأن تنفيذ عمل عسكري ضد إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بشأن تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، وأن الولايات المتحدة منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هناك إطار زمني محدد للمحادثات التي تقودها قطر بشأن هذا الملف.

وقال روبيو إن هناك اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي بالتوصل إلى وقف إطلاق نار محدود في البحر الأسود، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بقمة مجموعة العشرين المقبلة، أوضح روبيو أنه لا يستبعد توجيه دعوة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضورها، لكنه أكد أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن وزراء خارجية مجموعة العشرين أجمعوا على أهمية تعزيز أمن الغذاء، وتأمين سلاسل توريد المعادن الحيوية، وضمان حرية الملاحة، باعتبارها قضايا تحظى باهتمام دولي مشترك.