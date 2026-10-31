أمريكا: مقتل شخص وإصابة 6 في إطلاق نار

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إن إطلاق نار وقع في متجر بكاليفورنيا متخصص في بيع الأزياء والديكورات عشية عيد الهالوين، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وأوضحت إدارة شرطة فيرفيلد في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أن أعيرة نارية انطلقت داخل متجر "سبيريت هالوين" في مركز سولانو تاون سنتر بمدينة فيرفيلد مساء أمس الجمعة.

وأفاد البيان بأن الضحايا السبعة أصيبوا جميعا بأعيرة نارية، وبينهم الشخص الذي فارق الحياة، فيما نُقل باقي المصابين إلى المستشفيات، وأن ثلاثة منهم على الأقل في حالة حرجة.

وذكر البيان، الذي نُشر فجر اليوم السبت، أن المحققين يجرون التحقيقات ويتحدثون مع الشهود لتحديد هوية المشتبه به.

وتقع مدينة فيرفيلد على مسافة نحو 37 ميلا (60 كيلومترا) شمال شرق ساكرامنتو.