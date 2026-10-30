«أنت مريض ومثير للاشمئزاز».. سؤال واحد يشعل غضب ترامب

لم يمرّ سؤال صحفي عن سبب إلغاء أحد تجمعاته الانتخابية بهدوء على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ردّ بحدة على الصحفي ووجّه إليه عبارات هجومية، بعدما سأله عما إذا كان قد ألغى تجمعه المقرر في ولاية كنساس بسبب تعبه من السفر.

وهاجم ترامب الخميس صحافيا سأله لدى عودته إلى واشنطن بعد رحلة إلى كارولاينا الجنوبية، إن كان الغى التجمع المقرر السبت في كنساس لأنه "تعب من السفر"، فأجابه الرئيس الثمانيني "أنت مريض لطرحك هذا السؤال".

وأضاف "أشعر بأنني في أفضل حال. إنك مثير للاشمئزاز. اعتن بنفسك، تبدو في حالة مزرية".

وأعلن الحزب الجمهوري الأميركي أن الرئيس دونالد ترامب ألغى اثنين من آخر مهرجانات كان يعتزم عقدها دعما لحلفائه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقالت اللجنة الوطنية الجمهورية أنه عوضا عن مهرجانين كانا مقررين في كنساس وأيوا، سيعقد ترامب "عددا كبيرا" من "التجمعات عبر الإنترنت" في مجموعة من الولايات.

وتقرر هذا التغيير في البرنامج قبل أيام معدودة من استحقاق الثلاثاء الذي تأمل المعارضة الديموقراطية خلاله بانتزاع السيطرة على الكونغرس والفوز بمناصب حكام في بعض الولايات.

وحض ترامب الناخبين الجمهوريين على التصرف وكأنه مدرج على اللوائح الانتخابية، سعيا لتحفيز مشاركتهم بالرغم من تراجع نسبة التأييد الشعبي له.

وأوضحت اللجنة الوطنية الجمهورية في بيان أنه "في ظل الموقع القوي للجمهوريين في ولايتي كنساس وأيوا، لن يًعقد المهرجانان الحضوريان اللذان كانا مقررين فيهما".

وسيعقد ترامب بالتالي آخر تجمع انتخابي له حضوريا الجمعة في فلوريدا.

ومع أنه الرئيس الأكبر سنا عند انتخابه في تاريخ الولايات المتحدة، حافظ ترامب خلال أكتوبر على برنامج حافل من التجمعات عبر أنحاء الولايات المتحدة دعما للجمهوريين.