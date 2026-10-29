اليابان وأمريكا تتفقان على إنشاء مصنع صواريخ "جو جو"

أعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، مساء الأربعاء، أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على إنشاء مصنع مشترك في اليابان، لإنتاج صواريخ "جو جو" متطورة متوسطة المدى.

وأعلن كويزومي الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في مقاطعة سيبو وسط الفلبين، حيث التقى نظيره الأمريكي بيت هيغسيث على هامش الاجتماع السنوي لوزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا ونظرائهم من القوى الآسيوية والغربية الرئيسية.

وتهدف الاجتماعات السنوية إلى تجنب اندلاع صراع إقليمي واسع وتعزيز التعاون الدفاعي، إلا أن واشنطن وبكين وحلفاءهما يتبادلون الانتقادات في كثير من الأحيان على هامش هذه الاجتماعات.

وقال كويزومي إن الصواريخ التي سينتجها البلدان في إطار مبادرة مشتركة تحمل اسم "عملية سوبر تشارج"، ضرورية لمقاتلات "إف 35"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية أو تقديم معلومات أخرى عن الاتفاق.

ومقاتلات "إف 35" أميركية الصنع، تعد من بين أكثر الطائرات تطورا في العالم، ويستخدمها أيضا الجيش الياباني.

وأضاف كويزومي أنه أبدى خلال اجتماعه القصير مع هيغسيث "شعورا مشتركا بالأزمة إزاء الوضع الإقليمي الذي يزداد خطورة"، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأميركي "بسرعة وكثافة أكبر من أي وقت مضى".