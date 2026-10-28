ترامب: ترتيب اجتماع مع زيلينسكي وبوتين قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم الترتيب قريبا لعقد اجتماع يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة لإنهاء الحرب بين بلديهما، التي دخلت الآن عامها الخامس.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الأربعاء بعد عودته من تكساس، حيث عقد تجمعين لحملة انتخابات التجديد النصفي "أعتقد أنه مع روسيا، نحن نحرز الكثير من التقدم فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا... سيكون هناك اجتماع هنا قريبا مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".

وردا على سؤال عن الموعد المحتمل لعقد مثل هذه القمة، قال ترامب "أقول إنها ستعقد خلال فترة ليست طويلة".

وقال أيضا "يمكن أن يتم ذلك وليس بالضرورة من خلال عقد اجتماع"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

كان الرئيس الروسي قد أبدى يوم الخميس الماضي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في أعقاب اجتماع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.