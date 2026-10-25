أوباما ينتقد ترامب خلال حملته لصالح الديموقراطيين

وجّه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما انتقادات لاذعة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب في تجمعين انتخابيين السبت في أوهايو وميشيغن لدعم مرشحي الحزب الديموقراطي قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الثالث من نوفمبر.

ويسعى الديموقراطيون لاستعادة السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس، أو كليهما، علما أنهما الآن تحت سيطرة الحزب الجمهوري.

ويحتفظ الرئيس السابق بشعبية كبيرة في أوساط القاعدة الديموقراطية، وهو حريص على استثمارها لدعم مرشحي حزبه في الانتخابات الحاسمة.

وفي الولايتين، حمّل أوباما البالغ 65 عاما إدارة ترامب مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي إحدى القضايا الرئيسية التي تشغل الناخبين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

وقال أوباما في أوهايو "بعد عامين من الفوضى والفساد وانعدام الكفاءة، وهي أمور لم نرَ مثلها في العصر الحديث، لديكم الفرصة لتقولوا "لقد طفح الكيل"".

مضيفا "نحن نصوّت من أجل التغيير هنا في ولاية أوهايو".

وتابع "اختار الرئيس الحالي اتخاذ سلسلة من القرارات السيئة. والأهم من ذلك، أنه قرر شن حرب غير ضرورية لم يطلبها أحد".

وفي وقت لاحق، في ولاية ميشيغن، شارك أوباما في حملة دعم لعبد الرحمن السيد الذي ينتمي إلى الجناح اليساري للحزب والذي يخوض سباقا محتدما مع الجمهوري مايك روجرز للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ.

وقال "تخيلوا الثنائي القوي المكون من عبد وإليسا"، مشيرا إلى السيناتورة الديموقراطية الحالية إليسا سلوتكين.

وأوضح "لديكم رجل مسلم وامرأة يهودية يدافعان عنكم في مجلس الشيوخ الأميركي. هذا أمر يمكنكم في ولاية ميشيغن أن تفخروا به".

ومن جانبه، هاجم ترامب حملة أوباما الانتخابية في ميشيغان في منشور على منصة "تروث سوشال" الأحد، داعيا الناخبين إلى اختيار روجرز.

وقال ترامب "كان أوباما رئيسا يفتقر إلى الكفاءة بشكل فادح! لقد قدّم لإيران مليارات الدولارات وفتح أمامها الطريق للحصول على سلاح نووي"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد أوباما، والذي منح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل تقليص برنامجها النووي بشكل كبير.

وكان ترامب انسحب من ذلك الاتفاق خلال ولايته الأولى وفرض عقوبات واسعة النطاق، بما في ذلك على الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.

"لا تؤجّلوا"

ودعا أوباما الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن التصويت المبكر بدأ في هاتين الولايتين.

وقال "لا تؤجلوا، ولا تترددوا".

وتظهر استطلاعات الرأي في ولاية أوهايو تقدما طفيفا للديموقراطيين لكن من المتوقع أن تكون النتائج متقاربة.

وعلى المستوى الوطني، تشير استطلاعات الرأي أيضا إلى أن الديموقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب، لكنهم يواجهون منافسة أشد بكثير في السباق نحو مجلس الشيوخ.

كما انتقد أوباما مشاريع ترميم وتجديد نفّذها ترامب في أنحاء العاصمة الأميركية، من بينها عملية الترميم الفاشلة لبركة "ريفلكتينغ بول" في "ناشونال مول"، وإنشاء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، وإضافة زخارف مذهّبة إلى المكتب البيضاوي خلال فترته الرئاسية الثانية.