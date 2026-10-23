ليبرون جيمس يرد بسخرية على انتقاد ترامب تصرفاته أثناء عزف النشيد الوطني

ردّ النجم ليبرون جيمس بسخرية على انتقاد الرئيس دونالد ترامب بشدة تصرفات نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، معتبراً أنه أظهر سلوكاً ينطوي على عدم احترام خلال عزف النشيد الوطني.

وعندما سُئل ليبرون جيمس البالغ 41 عاماً في المنطقة المختلطة بعد فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الوافد إليه قبل بداية الموسم قادماً من لوس أنجليس ليكرز على كليفلاند كافالييرز الجمعة 114-106، رد باقتضاب وبخسرية قائلاً: "من المفترض أن يكون يوماً هادئاً في المكتب"، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وكان ترامب قد نشر مقطع فيديو لنجم كرة السلة وهو يقوم على ما يبدو بحركات إحماء أثناء اصطفافه مع زملائه في سفنتي سيكسرز.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أثناء الاستماع إلى نشيدنا الوطني، يُظهر ليبرون جيمس عدم احترام لبلدنا! لقد قلت منذ البداية إنه لا خير فيه، إنه عار كامل".

وأضاف "يجب على ليبرون جيمس أن يعتذر لجميع المحاربين والأبطال الأميركيين العظماء الذين ماتوا من أجل العلم الأميركي، ومن أجل كل ما تمثله بلادنا!".

وكان التعليق المرفق داخل الفيديو الذي استخدمه ترامب يقول "ليبرون يتدرب على تأرجحته في الغولف قبل المباراة". ويُظهر المقطع جيمس وهو يقوم بحركات تأرجح جانبية وحركات تشبه التصويب في كرة السلة.

ولم يتضح على الفور متى تم تصوير الفيديو.

وسبق لترامب أن وجّه انتقادات إلى رياضيين من قبل، ولا سيما رياضيين سود، بسبب سلوكهم أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي قبل المباريات.

وخلال ولايته الأولى، استهدف ترامب نجم دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل) كولين كايبرنيك بسبب قراره الركوع أثناء عزف نشيد "الراية المتلألئة بالنجوم" احتجاجا على الظلم العنصري ووحشية الشرطة.



