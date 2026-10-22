ترامب يطلب من ماسك رفع القيود عن خدمة ستارلينك في أوكرانيا

ذكرت صحيفة وول ​ستريت جورنال اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين ‌أمريكيين، ​أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بإيلون ماسك وطلب منه رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ⁠قولهم إن نظام ستارلينك بدأ يعمل بشكل طبيعي اليوم الخميس، بعد وقت قصير من المحادثة بين ترامب وماسك.

وذكر عدد من ‌المسؤولين الأوكرانيين للصحيفة أن النظام لم يستعد كامل كفاءته التشغيلية، لكنه بات يعمل بسرعات ‌أعلى مما كانت عليه إبان القيود ‌المفروضة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ‌وقت سابق من اليوم ‌إن سرعة خدمة ستارلينك في أوكرانيا لم تُستعد بعد، ​وعبر عن أمله ‌في إجراء ​محادثات مع وزير ⁠الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين، أن ترامب عبر ​لماسك ⁠عن استيائه ⁠من تقييد سرعة النظام عند مستوى 160 كيلومترا في الساعة.

وأوضح روبيو أمس الأربعاء ⁠أن القرارات المتعلقة بوصول أوكرانيا إلى خدمة ستارلينك لا تعود للبيت الأبيض وإنما للشركة الأم سبيس إكس ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك.

وتستخدم أوكرانيا خدمة ستارلينك في الاتصالات ‌في ساحة القتال وكذلك عمليات الطائرات المسيرة. وأدى فرض قيود ​على هذه الخدمة عبر الأقمار الصناعية إلى عرقلة مهام الطائرات المسيرة الأوكرانية الهجومية والدفاعية التي تنفذها كييف ضد روسيا.