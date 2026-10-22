«سنتكوم»: 100 يوم من الحصار البحري على إيران منعت تصدير نفط بقيمة 25 مليار دولار على الأقل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية على إيران حال دون تصدير نفط خام إيراني بقيمة 25 مليار دولار على الأقل، وذلك مع مرور 100 يوم على استئناف الحصار المعروف بـ«الجدار الفولاذي».

وقالت القيادة، في منشور الخميس، إن الحصار أسهم في تقييد قدرة الحرس الثوري الإيراني على تمويل الميليشيات الموالية له والشبكات الإجرامية والإرهاب.

وأضافت أنه لم تجرِ أي عمليات تصدير أو استيراد من إيران وإليها عن طريق البحر، باستثناء المساعدات الإنسانية التي سمحت بها القوات الأمريكية.