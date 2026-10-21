أوهايو... صدور أوامر بالإخلاء والاحتماء بمكان التواجد في توليدو بعد "إطلاق مادة كيميائية خطرة"

أصدرت السلطات في ولاية أوهايو الأمريكية أوامر لبعض السكان بالإخلاء، بسبب إطلاق مادة كيميائية من شأنها أن تسبب حرقة في العينين والأنف والفم والجلد، كما طلب من السكان الآخرين أن يظلوا في أماكنهم، بحسب ما ذكرته إدارة الإطفاء بمدينة توليدو، اليوم الأربعاء.

وصدرت أوامر للأشخاص الموجودين ضمن دائرة نصف قطرها 1.6 كيلومتر من موقع "إطلاق المواد الخطرة"، بالإخلاء من المكان في غضون نحو الساعة 1050 مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وتم إصدار أمر للاحتماء في مكان التواجد لسكان توليدو، ضمن دائرة نصف قطرها 4.8 كيلومتر خارج تلك المنطقة.

وتسبب الضباب الكثيف والضبابية في إعاقة الرؤية بالمدينة التي يعيش بها نحو 265 ألف شخص. وذكرت محطات إخبارية محلية أنه ثمة رائحة تشبه رائحة البلاستيك انتشرت في المكان.

ومن جانبها، قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في توليدو، في بيان لها تم نشره على الإنترنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، "إن عملية إطلاق (المواد الخطرة) مستمرة، وأن الفرق مستمرة في مراقبة الوضع".